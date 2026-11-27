Уганда протягом двох тижнів почне виводити свої війська з міста Луберо у провінції Північне Ківу на сході Демократичної Республіки Конго. Обов’язки із забезпечення безпеки в місті перейдуть до Збройних сил ДР Конго, повідомляє Anadolu Agency.

Передача безпеки конголезьким військам

Виконувач обов’язків речника угандійської армії полковник Кріс Магезі заявив, що виведення підрозділів Сил народної оборони Уганди з Луберо розпочнеться впродовж наступних двох тижнів. Угандійські військові не назвали причин такого рішення, не уточнили кількість військових, яких воно стосуватиметься, а також не повідомили дату завершення виведення.

Уганда розгорнула війська в Луберо в січні 2025 року для переслідування бойовиків угруповання Allied Democratic Forces, або ADF. За даними агентства, вони тікали від спільних військових операцій у провінціях Північне Ківу та Ітурі.

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Напруження між Кампалою та Кіншасою

Оголошення пролунало на тлі дипломатичної напруженості між Угандою та ДР Конго. У вівторок Кіншаса викликала представника Уганди через висловлювання начальника угандійських збройних сил генерала Мухузі Кайнеругаби щодо конфлікту на сході країни.

Кайнеругаба висловив підтримку планам повстанського руху захопити багатий на корисні копалини район Валікале в Північному Ківу, після чого конголезька влада запросила пояснення в Кампали. Водночас спільна операція Уганди та ДР Конго Shujaa, розпочата в листопаді 2021 року проти ADF, триває. Рішення про виведення військ стосується лише Луберо.

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