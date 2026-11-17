У Відні, Австрія, представник МЗС Уганди Вінсент Вайсва Багіре підтвердив, що країна веде з державами ЄС попередні переговори про можливе розміщення центру повернення для людей, яким відмовили в наданні притулку. Про це повідомляє Politico.

Переговори з Нідерландами

За словами Багіре, Уганда вже обговорювала це питання з Нідерландами, однак переговори поки не просунулися далеко. Він не уточнив, з якими іншими країнами триває діалог, та зазначив, що він перебуває на дуже ранній стадії.

У червні європейські дипломати називали Уганду та Узбекистан серед можливих місць для міграційних центрів ЄС. Напередодні Австрія, Данія, Німеччина, Греція та Нідерланди оголосили про намір із наступного року розпочати депортації до центру в Руанді.

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Умови Уганди

Угандійський посадовець назвав три умови для розміщення такого центру: він має приймати лише людей африканського походження, без судимості та без неповнолітніх без супроводу дорослих.

Багіре також заявив, що переговори стосуються не більш як 50 людей, яких могли б спрямувати до відкритих закладів. За його словами, це не будуть місця утримання під вартою: люди зможуть інтегруватися в громади та матимуть свободу пересування.

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