Угорщина планує пом’якшити правила щодо абортів — Cyprus Mail

Уряд Угорщини планує полегшити доступ до екстреної контрацепції та змінити суперечливе правило 2022 року для жінок, які звертаються по аборт. Про пакет реформ у сфері прав жінок заявив прем’єр-міністр Петер Мадяр, повідомляє Cyprus Mail.

Зміни у правилах щодо абортів

Правило, ухвалене за уряду Віктора Орбана, вимагає від вагітної жінки, яка хоче зробити аборт, надати документ від медичного працівника про виразну ознаку життя. Цю норму широко тлумачили як вимогу щодо серцебиття плода.

Процедура викликала критику лікарів і правозахисних груп, які називали її жорстокою та принизливою. За словами Мадяра, правило не зменшило кількості абортів, але спричиняло додаткову травму для жінок у складних обставинах і порушувало серйозні біоетичні питання.

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Захист від насильства

Пакет також передбачає посилення захисту постраждалих від насильства та ратифікацію Стамбульської конвенції — міжнародного договору щодо запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству. Договір 2014 року, зокрема, вимагає криміналізувати зґвалтування за відсутності згоди.

Уряд має намір внести зміни до кримінального кодексу, зокрема до правил щодо обмежувальних приписів. Неправомірне використання інтимних зображень планують визнати кримінальним правопорушенням, а потерпілим від домашнього насильства обіцяють особливий підхід під час кримінальних проваджень. Жінкам також більше не знадобиться рецепт для отримання екстреної контрацепції, а влада планує заходи проти менструальної бідності.

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