Угорщина вилучила $19,5 млн готівки у справі ексміністра — The Guardian

Угорське Національне управління з повернення та захисту активів (NVVH) вилучило готівку загальною вартістю $19,5 млн під час обшуків у кримінальному провадженні щодо колишнього міністра національного розвитку Міклоша Сештака. Частину коштів, за даними The Guardian, знайшли закопаною в лісах.

Обшуки тривали два дні

NVVH повідомило, що обшуки провели у четвер і п’ятницю в кількох місцях. Слідчі також виявили великі суми готівки, заховані в сільськогосподарських і складських будівлях, житлових приміщеннях та сейфах високої вартості у віддалених локаціях.

Загалом знайшли 5 071 632 000 угорських форинтів, 2 658 350 євро та $1 257 100. У відомстві зазначили, що всі гроші перерахували на рахунок Угорської державної скарбниці.

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Міністр фінансів Андраш Карман повідомив у Facebook, що після надходження коштів 12 працівників скарбниці витратили вісім годин на їх підрахунок, використовуючи п’ять лічильних машин.

Справу ведуть проти ексміністра

Міклош Сештак обіймав посаду міністра національного розвитку Угорщини у 2014–2018 роках. Його звинувачують в отриманні хабарів у схемі, пов’язаній із державною транспортною компанією та закупівлею вживаних автобусів за завищеними цінами.

Прем’єр-міністр Петер Мадяр переміг на виборах у квітні, поклавши край 16 рокам правління Віктора Орбана, та обіцяв розслідувати ймовірну корупцію і зловживання посадою за попередньої влади. За останні тижні в межах різних справ також узяли під варту Сештака, ще двох міністрів періоду Орбана та брата колишнього прем’єра.

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