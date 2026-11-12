UK Sport хоче передати Sport Org елітну програму GB Snowsport — The Guardian

У Великій Британії UK Sport хоче передати новоствореній організації Sport Org програму підготовки спортсменів високого рівня GB Snowsport. Організації також можуть доручити відповідальність за витрачання 12,5 млн фунтів лотерейного фінансування напередодні зимової Олімпіади 2030 року, повідомляє The Guardian.

За даними видання, ця ініціатива викликала занепокоєння серед керівників національних спортивних федерацій. GB Snowsport вважає, що має й надалі відповідати за елітний напрям, а один зі співрозмовників охарактеризував суперечку між організацією та UK Sport як «тотальну війну». На зимовій Олімпіаді в Мілані та Кортіні GB Snowsport здобула дві з п’яти золотих медалей збірної Великої Британії.

Зустріч із федераціями

Генеральна директорка UK Sport Саллі Мандей провела 75-хвилинну відеоконференцію з виконавчими директорами та головами олімпійських і паралімпійських спортивних організацій. Вона запевнила, що UK Sport не планує переводити до Sport Org усі види спорту або більшість із них.

Мандей і заступник директора UK Sport Саймон Мортон заявили, що нова структура має підвищити ефективність витрат і полегшити доступ до фахової підтримки. Водночас більшість опитаних The Guardian спортивних керівників вважали, що зустріч або не відповіла на ключові запитання, або породила нові.

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Питання до нової структури

Sport Org сформувалася на основі British Curling і вже використовує управлінський досвід та фахові ресурси у керлінгу, паракерлінгу, паранастільному тенісі й сквоші. Із 2030 року вона також має працювати з бобслеєм і скелетоном.

Представники менших видів спорту побоюються, що Sport Org може перебрати управління їхніми програмами, хоча вони вважають важливим досвід власних фахівців. Учасники зустрічі також порушували питання щодо призначення колишнього керівника British Curling Найджела Голла генеральним директором Sport Org без відкритого конкурсу та щодо неоновлення складу ради організації.

UK Sport заявила, що Sport Org є незалежною багатоспортивною організацією, яка працює з програмами від імені національних федерацій, якщо це може покращити їхню результативність, ефективність і стійкість. Водночас деякі спортивні керівники, з якими говорила The Guardian, сумніваються у ступені незалежності Sport Org від UK Sport, оскільки остання оцінюватиме результати програм, якими управлятиме нова структура.

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