Уханський суд розглядає позов до Міссурі на $53,5 млрд — RMF24

В Ухані, Китай, розглядають позов міської влади, Китайської академії наук та Інституту вірусології Уханя проти штату Міссурі й колишніх генеральних прокурорів штату Еріка Шмітта та Ендрю Бейлі. Позивачі вимагають 356,437 млрд юанів, або близько 53,5 млрд доларів компенсації, як повідомляє RMF24.

Позов китайських установ

Позов спільно подали 30 квітня 2025 року, а 7 травня суд прийняв його до розгляду. Згодом до переліку відповідачів також внесли Кетрін Генавей — чинну генеральну прокурорку Міссурі.

Згідно із заявою суду, китайські установи стверджують, що відповідачі недобросовісно використовували американські суди для позовів проти них. Позивачі також заявляють, що відповідачі вигадували та поширювали неправдиву інформацію, а також робили таврувальні й дискримінаційні заяви щодо походження пандемії COVID-19.

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На думку позивачів, ці дії зашкодили їхній репутації та спричинили значні збитки. Окрім компенсації, вони вимагають публічних вибачень у китайських та американських медіа, зокрема в The New York Times, CNN, на YouTube й в агентстві Xinhua.

Попередній позов Міссурі

Суперечка є частиною взаємних судових проваджень, пов’язаних із COVID-19. У 2020 році Ерік Шмітт, який тоді обіймав посаду генерального прокурора Міссурі, подав позов проти китайського уряду.

Шмітт стверджував, що китайські посадовці заперечували ризик передавання вірусу від людини до людини, змушували мовчати осіб, які повідомляли про небезпеку, та не зупинили спалах епідемії. У березні 2025 року федеральний суддя США ухвалив заочне рішення на користь штату Міссурі на 24,5 млрд доларів, визнавши китайський уряд відповідальним за приховування початкових етапів епідемії та накопичення засобів індивідуального захисту.

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