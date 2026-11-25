21-ша окрема механізована бригада в Україні отримала першу партію нових німецьких бойових машин піхоти Lynx KF41. Підрозділ планує використовувати їх для перевезення військових, ураження піхоти й легкої бронетехніки противника, а також для протидії безпілотникам держави-агресора Росії.

Про надходження машин повідомив 18-й армійський корпус. Як пише The War Zone, постачання здійснили в межах угоди з німецьким виробником Rheinmetall, підтвердженої у січні. У вбудованому в матеріал дописі зазначається, що початкова партія складалася з п’яти БМП і була профінансована урядом Німеччини.

Програмовані боєприпаси

Українська версія Lynx KF41 оснащена двомісною баштою Lance з 30-мм автоматичною гарматою та дистанційно керованим бойовим модулем із 12,7-мм кулеметом. Гармата може застосовувати програмовані боєприпаси AHEAD, які вибухають на заданій відстані перед ціллю та створюють хмару уламків.

У відео бригади військові пояснили, що бортовий комп’ютер визначає дистанцію підриву снарядів. За їхніми словами, для ураження цілі може застосовуватися залп із п’яти пострілів. Боєприпаси AHEAD також можуть вибухати за укриттям, що може бути корисним проти піхоти.

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The War Zone зазначає, що на машині не видно радіолокаційної системи для самостійного виявлення повітряних цілей. На думку видання, для пошуку дронів екіпаж може покладатися на оптичні та пасивні сенсори або отримувати цілевказання від зовнішніх систем.

Нові машини та навчання екіпажів

Військові 21-ї бригади повідомили, що Lynx надійшли безпосередньо із заводу в Німеччині: на одній із машин був пробіг близько 10 кілометрів. Перед отриманням техніки українські військові шість тижнів навчалися в Німеччині, зокрема проходили практичні заняття зі стрільбою та нічними вправами.

Lynx KF41 має екіпаж із трьох осіб і може перевозити до восьми піхотинців. Машина важить близько 44 тонн, а її максимальна швидкість становить до 80 км/год. У 2023 році 21-ша бригада стала першим українським підрозділом, який почав експлуатувати шведські БМП CV90.

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