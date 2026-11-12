Україна та держава-агресор Росія погодили великий обмін полоненими — The Japan Times

Україна та Російська Федерація, держава-агресор, під час дводенних переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, принципово домовилися про великий обмін військовополоненими. Кількість людей для обміну сторони мали визначити наступного дня, повідомляє The Japan Times.

Це були перші переговори української та російської делегацій за дев’ять місяців, які відбувалися за посередництва США. Американський представник Джаред Кушнер назвав майбутній обмін найбільшим гуманітарним звільненням полонених за понад чотири з половиною роки війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що його масштаб буде значним.

Територіальне питання лишається складним

Україна та Росія заявили про прогрес і намір продовжити переговори, однак про інші конкретні домовленості не повідомляли. Кушнер сказав, що між сторонами нині немає довіри, а територіальні питання буде найважче врегулювати.

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Київ відкидає вимоги російського президента Владіміра Путіна передати Росії всю територію Донбасу в обмін на мир. Американські посередники намагалися спрямувати обговорення на післявоєнні гарантії безпеки та відбудову. Кушнер і спецпредставник США Стів Віткофф мали вирушити до Москви на переговори з Путіним, де планували порушити питання участі європейських партнерів у перемовинах.

Україна наполягає на участі Європи

Український переговорник Давид Арахамія сказав, що розмови були складними, оскільки російська делегація прибула з жорсткими директивами. Водночас, за його словами, переговори дали позитивний імпульс для пошуку рішення до кінця року. Він наголосив, що подальші мирні переговори мають бути багатосторонніми та відбуватися за участі Європи.

Європейські посадовці й представники НАТО зустрічалися в Абу-Дабі з представниками США та України, однак російська делегація відмовилася від зустрічі з ними. Українські посадовці заявили, що Росія вночі вдарила по шести електропідстанціях у центральній частині України, а атака на ринок в Одеській області забрала життя трьох людей.

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