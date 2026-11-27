Головне управління розвідки України заявило, що КНДР тимчасово призупинила частину військової співпраці з Російською Федерацією — державою-агресором. За твердженням ГУР, пауза стосується постачання артилерійських боєприпасів і балістичних ракет KN-23, а також польотів російської військової авіації над територією Північної Кореї.

Як повідомляє The Japan Times, українська розвідка пов'язує це з дипломатичною напруженістю між союзниками. За даними ГУР, міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі минулого місяця вимагала від Москви роз'яснити її політику щодо Південної Кореї. Перед цим заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, за даними розвідки, заявив про намір Кремля сприяти деескалації напруженості між Сеулом і Пхеньяном.

Твердження потребують підтвердження

Зміст повідомлення ГУР не вдалося незалежно перевірити. Українська розвідка не уточнила, де саме прозвучали приписувані Чхве Сон Хі та Руденку заяви. Міністерство оборони Росії та посольства КНДР у Росії, Великій Британії і США на запити журналістів не відповіли.

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Водночас публічних заяв Руденка про деескалацію на Корейському півострові, як і заяв Чхве Сон Хі про призупинення військової співпраці, підтвердити не вдалося.

Військова присутність у Росії

ГУР також стверджує, що Пхеньян відтерміновує відповідь на російський запит щодо збільшення північнокорейської військової присутності в Росії приблизно з 8,5 тисячі до 50 тисяч військових. За даними розвідки, підрозділи 11-го корпусу армії КНДР залишаються в Курській області, а з середини літа у Воронезькій області розгорнуто об'єднаний ракетний підрозділ КНДР, який російські сили використовують для ударів по Україні.

7 листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія застосувала ракети KN-23 для удару по українському енергетичному об'єкту.

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