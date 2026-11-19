Українські військові заявили, що під час контрнаступальної операції «Вівальді» на сході України повернули 277 км² території та зірвали частину спроби військ Російської Федерації, держави-агресора, оточити Слов’янськ. Про це повідомляє The Japan Times.

Операцію, яка тривала навесні та влітку, провів Третій армійський корпус. За інформацією української сторони, її метою було витіснення російських сил із виступу на північ від Слов’янська. Цю ділянку військові вважають важливою для оборони так званого поясу міст-фортець на сході України.

Роботи, дрони та РЕБ

Під час операції українські сили застосовували дистанційно керовані наземні машини з великокаліберними кулеметами, гранатометами або вибухівкою. Частину таких роботизованих систем використовували для ударів по російських позиціях, інші — для розмінування. В одному з епізодів, за даними українських військових, бойових роботів доправили в тил противника переобладнаними квадрокоптерами-бомбардувальниками.

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Штурмові групи просувалися невеликими підрозділами, а безпілотники атакували бліндажі, куди піхоті було надто небезпечно заходити першою. За даними Третього армійського корпусу, над полем бою діяла система радіоелектронної боротьби, яка придушувала ворожі дрони. Для керування частиною ударних дронів та інших безпілотних систем використовували Starshield — військову версію супутникового сервісу Starlink компанії SpaceX.

Подолання зони ураження

Командири Третього корпусу вважають, що поєднання підготовленої піхоти, дронів, наземних роботів і засобів радіоелектронної боротьби може зменшувати наслідки чисельної переваги російської армії. Водночас вони визнали, що повторити таку операцію буде складно через технічну координацію великої кількості систем.

Військові описують ділянку поблизу фронту як простір, насичений безпілотниками, де будь-яке переміщення може бути смертельно небезпечним. Аналітик Королівського коледжу Лондона Крістофер Так назвав результат операції обмеженим успіхом: вона мала локальний ефект, але зірвала одну зі спроб російських сил обійти оборонний пояс. Територіальні зміни в районі операції також зафіксували аналітики відкритих даних, які відстежують лінію фронту.

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