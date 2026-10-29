Уламки двох перехоплених ракет поранили людину в Ер-Ріяді — Anadolu Agency

В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, уламки двох перехоплених балістичних ракет поранили громадянина країни. Він зазнав незначних травм, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Службу цивільної оборони Саудівської Аравії.

Пошкодження від уламків

За даними відомства, фрагменти ракет, що впали в саудівській столиці, також пошкодили житловий будинок та автомобіль.

Речник Служби цивільної оборони заявив, що органи влади Ер-Ріяда відреагували на інцидент після перехоплення й знищення двох балістичних ракет, запущених єменським угрупованням хуситів. Після цього застосували встановлені процедури реагування на надзвичайні ситуації.

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Заяви хуситів про атаки

У четвер хусити заявили про шість атак на цілі в Саудівській Аравії. Серед названих ними цілей — нафтопереробні заводи в Рас-Таннурі та Рабігу, об'єкти Saudi Aramco в Абкайку, міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді та міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі.

Угруповання також заявило, що уразило визначені цілі, порушило повітряний рух в аеропорту Даммама та спричинило втрати серед саудівських сил під час окремого удару по об'єкту військового командування в Наджрані.

За даними агентства, останніми тижнями бої між урядовими силами Ємену та хуситами посилилися на тлі військової кампанії коаліції на чолі із Саудівською Аравією. Останні операції є частиною ширшої операції «Світанок Ємену», яку сили, пов'язані з урядом, розпочали для витіснення хуситів із позицій на кількох фронтах.

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