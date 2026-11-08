Уланчаб у Китаї підписав 109 проєктів обчислювальних центрів — Channel NewsAsia

У китайському місті Уланчаб у Внутрішній Монголії підписали 109 проєктів обчислювальних центрів. Станом на серпень понад 90% загальної обчислювальної потужності міста припадало на обчислення, орієнтовані на штучний інтелект, повідомляє Channel NewsAsia.

Уланчаб, відомий значними обсягами вирощування картоплі, перетворюється на один із центрів інфраструктури для ШІ в Китаї. За даними People’s Daily за 2023 рік, щорічний обсяг виробництва картоплі в місті наближався до 4 млн тонн, що становило майже 5% загальнокитайського показника.

Розбудова дата-центрів уже змінює життя мешканців навколишніх сіл. Фермер Чжан Чжиюн розповів, що отримав понад 200 тис. юанів компенсації за передачу під забудову близько 0,7 гектара зі своїх понад 1,3 гектара землі. Тепер він вирощує картоплю лише на одному му — приблизно 670 квадратних метрах — а більшість решти ділянок здає в оренду іншим фермерам.

Клімат і відновлювана енергія

Місто розташоване приблизно за 350 км на північний захід від Пекіна та входить до китайської стратегії «Східні дані, західні обчислення». Її мета — переносити частину обчислювальних навантажень із більш розвинених східних регіонів у райони з більшими земельними й енергетичними ресурсами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розвитку галузі сприяють ресурси вітрової та сонячної енергетики Внутрішньої Монголії, а також відносно прохолодний клімат. У дата-центрі компанії UCloud заявили, що протягом восьми-десяти місяців на рік можуть відмовлятися від механічного охолодження і використовувати зовнішнє повітря для відведення тепла. Компанія оцінює скорочення споживання води за цього підходу приблизно на 92% порівняно зі звичайними системами охолодження.

Питання водних ресурсів

Водночас Уланчаб регулярно потерпає від посух. У травні муніципальний агромоніторинг зафіксував різний ступінь посухи приблизно на 491 тис. гектарах сільськогосподарських угідь.

За даними міського управління водних ресурсів, підприємства у сфері великих даних у 2025 році використали 1,54 млн кубометрів води — 0,33% загального водоспоживання Уланчаба. Місцева влада також розглядає використання очищених стічних вод: місто виробляє близько 72 млн кубометрів такої води щорічно, з яких приблизно 30 млн кубометрів ще доступні для розподілу.

Науковці наголошують, що ефективність охолодження не гарантує незмінного загального споживання води. Якщо масштаби дата-центрів і їхнє енергоспоживання зростатимуть швидше, ніж поліпшуватимуться технології, потреба у воді може збільшитися.

Читай нас у