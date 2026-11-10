Ультрамарафонка Кейс першою з жінок пробігла 100 миль в Антарктиді — BBC Sport

Канадська ультрамарафонка Стефані Кейс стала першою жінкою в історії, яка завершила екстремальний забіг на 100 миль в Антарктиді. 43-річна спортсменка посіла друге місце в загальному заліку Antarctic Ice Ultra, подолавши дистанцію за 17 годин 31 хвилину і 39 секунд, повідомляє BBC Sport.

38 кіл у мороз і вітер

Змагання проходили в оазисі Ширмахера на Землі Королеви Мод у Східній Антарктиді. Дистанція складалася з 38 кіл завдовжки 4,2 км кожне. Через суворі погодні умови старт перенесли на раніший час — 1:00 неділі.

Кейс бігла за сильного вітру та температури до мінус 35 градусів Цельсія. За даними BBC Sport, це була найнижча температура, яку бачили організатори змагання. Вона зазначила, що в таких умовах потрібно підтримувати темп, але уникати потіння, оскільки волога швидко охолоджує тіло. Приблизно кожні 26 миль спортсменка зупинялася, щоб поповнити запаси енергії.

Додатковою складністю були вимоги біобезпеки: учасники не можуть залишати в Антарктиді жодних слідів. Кейс також розповіла, що через багатошаровий одяг і ризик обмороження рук навіть короткі зупинки для відвідування туалету були непростими.

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Єдина фінішерка серед жінок

Цього року на дистанцію вийшли вісім спортсменів, але до фінішу дісталися лише четверо. Разом із Кейс стартували ще дві жінки, однак канадка стала єдиною, хто завершив забіг.

Переможцем став китайський бігун Юшен Ні, який випередив Кейс на 29 хвилин. Він покращив власний світовий рекорд, встановлений торік, більш ніж на п’ять із половиною годин. Кейс зазначила, що під час гонки відставала від Ні іноді лише на 60 секунд або приблизно на 200 метрів, і вони взаємно підштовхували одне одного до кращого результату.

Торік спортсменка перемогла в ультрамарафоні у Сноудонії та привернула увагу, коли годувала грудьми доньку Пеппер під час змагання. Кейс сказала, що негативні реакції на це стали одним із чинників її рішення виступити в Антарктиді, аби продемонструвати, що материнство не означає завершення спортивних цілей.

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