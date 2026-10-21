В Ізраїлі ультраортодоксальні протестувальники у середу вдень перекрили шосе №4 поблизу Раанани та Кфар-Сави. Ізраїльська поліція визнала демонстрацію незаконною, повідомляє Jerusalem Post.

Дії поліції

Поліція прибула на місце та скеровувала рух альтернативними маршрутами. Правоохоронці намагалися звільнити шосе й відновити громадський порядок. Також поліцейські закликали учасників припинити блокування та залишити проїжджу частину.

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Що повідомили в поліції

За даними поліції, люди зібралися після того, як почули, що в поліцейському відділку Раанани під вартою перебуває людина, яка ухиляється від військового призову. Водночас поліція заявила, що цю людину утримує військова поліція в іншому місці, а не у відділку Раанани. Один із поліцейських попередив учасників блокування, що вони мають залишити дорогу протягом однієї хвилини, інакше правоохоронці застосують силу. На час публікації ситуація залишалася динамічною.

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