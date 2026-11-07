Ультраправа активістка Лумер нібито брала оплату за дописи — Anadolu Agency

У США ультраправа активістка Лора Лумер, союзниця президента Дональда Трампа, нібито отримала понад 60 тисяч доларів від приватних клієнтів за політичні дописи в соціальних мережах, не розкриваючи ці виплати публічно. Про це з посиланням на розслідування The Washington Post повідомляє Anadolu Agency.

Платежі та дописи

Як пише газета, фінансові документи, які вона переглянула, вказують на чотири платежі на суму понад 60 тисяч доларів, переказані Лумер та її флоридській компанії King Breaker Media від травня минулого року. Двоє співрозмовників The Washington Post заявили, що платили активістці безпосередньо за публікацію політичних повідомлень у її акаунті в X, який має 1,9 мільйона підписників. Ще одна людина сказала, що координувала клієнтів, які здійснювали такі виплати.

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Колишній радник передвиборчої кампанії Трампа Алекс Брусовіц визнав, що його консалтингова компанія X Strategies платила Лумер за дописи, пов'язані з питаннями політики. Він заявив, що ця практика зайшла надто далеко, та закликав запровадити чіткіші правила розкриття інформації.

Заперечення Лумер

Лумер відкинула твердження, що їй платили за публікацію дописів. За її словами, її робота охоплює журналістику, діяльність у сфері публічних справ та опозиційні дослідження. Вона також стверджує, що Брусовіц оплатив підготовку дослідницького документа, який вона згодом поширила. Двоє обізнаних із домовленостями людей повідомили газеті, що активістка іноді брала від 3 до 5 тисяч доларів за один допис, однак Лумер заперечила наявність фіксованих розцінок.

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