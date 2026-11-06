UMNO заявила про сплату штрафу за Наджиба Разака — Channel NewsAsia

У Малайзії партія Об’єднана малайська національна організація (UMNO) заявила про сплату 50 млн рингітів, або близько 12,3 млн доларів, штрафу, призначеного колишньому прем’єр-міністру країни Наджибу Разаку. Виконання цієї умови відкриває можливість для переведення політика з в’язниці під домашній арешт у межах умовного королівського помилування.

Збір коштів завершили

Як повідомляє Channel NewsAsia, генеральний секретар UMNO Асйраф Ваджі Дусукі заявив, що кошти, зібрані через Фонд солідарності Наджиба Разака, досягли необхідної суми. За його словами, партія завершила всі процедури оплати у Високому суді Куала-Лумпура вранці 6 листопада.

UMNO оголосила про закриття спеціального рахунку фонду, створеного для отримання пожертв від громадськості. Фонд запустили 18 вересня, а впродовж першої доби він зібрав понад 1 млн рингітів. Ще 3 листопада Асйраф Ваджі Дусукі повідомляв, що необхідної суми не зібрали, хоча надходження становили від 5 тис. до 10 тис. рингітів на день.

Умова домашнього арешту

18 вересня король Малайзії султан Ібрагім султан Іскандар надав Разаку умовне помилування. Воно передбачає, що політик може відбувати решту шестирічного терміну вдома до 23 серпня 2028 року за умови сплати штрафу та виконання інших вимог.

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Малайзійські медіа повідомляли, що Разак може залишити в’язницю Каджанг 6 листопада, а поліція перебувала біля його будинку в районі Ланггак-Дута в Куала-Лумпурі. За цими повідомленнями, саме там він має відбувати домашній арешт під наглядом тюремного департаменту. Дружина політика Росма Мансор раніше того дня сказала журналістам, що її родину не інформували про розвиток подій, зокрема про ймовірну сплату штрафу.

Справа SRC International

У липні 2020 року Разака засудили до 12 років ув’язнення та штрафу 210 млн рингітів за трьома епізодами злочинного порушення довіри, трьома епізодами відмивання коштів і одним епізодом зловживання владою. Обвинувачення стосувалися переказу 42 млн рингітів із SRC International, колишньої дочірньої структури державного фонду 1Malaysia Development Berhad, на його особисті банківські рахунки у 2014 та 2015 роках.

Після часткового королівського помилування в січні 2024 року термін ув’язнення Разака скоротили вдвічі, а штраф зменшили до 50 млн рингітів. Він відбуває покарання у в’язниці Каджанг із серпня 2022 року.

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