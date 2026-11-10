UN Women: понад 1,5 млрд жінок і дівчат у кліматичних гарячих точках — Anadolu Agency

У Женеві UN Women повідомила, що понад 1,5 млрд жінок і дівчат у світі, тобто більш як третина їхньої загальної кількості, живуть у районах, де кліматичні небезпеки поєднуються з економічною незахищеністю та гендерною нерівністю. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Ризики бідності та втрати доходів

У новому інформаційному бюлетені UN Women зазначила, що 73% країн визнають гендерно специфічні кліматичні ризики у своїх національних кліматичних планах. Водночас лише трохи більше третини держав комплексно враховують ці ризики.

За найгіршим сценарієм зміна клімату може призвести до крайньої бідності ще 141 млн жінок і дівчат. Дані з 24 країн також показали зв’язок між підвищенням температури на 1°C і тим, що жінки втрачали на 34% більше сукупного доходу, ніж чоловіки.

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Заклик до дій на COP31

За даними з 14 країн, тривала екстремальна посуха була пов’язана з підвищенням на 21% імовірності сексуального насильства щодо дівчат-підлітків і молодих жінок. Виконавча директорка UN Women Сіма Бахус заявила, що жінки в усьому світі вже очолюють боротьбу за краще майбутнє, та закликала забезпечити їм рівні права, ресурси й можливості ухвалювати рішення.

На конференції COP31 агенція закликала уряди розширювати кліматичне фінансування з урахуванням гендерних потреб і захищати права жінок.

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