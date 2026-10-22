Унаслідок атаки на аеропорт Даммама загинули двоє людей — Daily Maverick
У Саудівській Аравії внаслідок атаки на міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення. Атаку було здійснено ввечері в середу, повідомило Генеральне управління цивільної авіації країни.
Загиблі та поранені
Серед загиблих — громадянин Саудівської Аравії та громадянин Індії. Травми постраждалих, за даними управління, варіюються від легких до серйозних. Про це з посиланням на саудівське Генеральне управління цивільної авіації повідомляє Daily Maverick. Матеріал видання підготовлено Reuters.
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Роботу аеропорту відновили
У відомстві заявили, що оцінюють масштаби пошкоджень. Водночас роботу аеропорту вже відновили, а повітряний рух повернувся до звичайного режиму.
Міжнародний аеропорт імені короля Фахда розташований у східному нафтовому місті Даммамі. Управління цивільної авіації оприлюднило інформацію про ситуацію в четвер.