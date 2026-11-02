Унаслідок ізраїльських ударів у Газі загинули троє людей — Channel NewsAsia

Щонайменше троє палестинців загинули, ще кілька людей зазнали поранень унаслідок ізраїльських ударів у секторі Гази, Палестина, 2 листопада. Про це з посиланням на медиків повідомляє Channel NewsAsia.

Удари в Хан-Юнісі та Аль-Муссадері

За даними медиків, двоє людей загинули та шестеро були поранені внаслідок двох окремих авіаударів у Хан-Юнісі на півдні анклаву. Ще одна людина загинула під час ізраїльського авіаудару в населеному пункті Аль-Муссадар.

Ізраїльські військові одразу не прокоментували ці удари.

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Заяви сторін щодо перемир'я

Ізраїль заявляє, що угруповання ХАМАС переозброюється та здійснює атаки, порушуючи перемир'я, укладене рік тому. Останніми тижнями Ізраїль посилив удари по угрупованню. ХАМАС заперечує спроби здійснювати атаки або відновлювати свій арсенал і звинувачує Ізраїль у підриві мирної угоди щодо Гази.

Перемир'я, укладене минулого року за посередництва США, передбачає майбутню відбудову території. Водночас переговорники не дійшли згоди щодо роззброєння ХАМАС та виведення ізраїльських військ. За даними Channel NewsAsia, ізраїльські сили контролюють близько двох третин території сектору Гази, звідки наказали жителям виїхати.

Дані про втрати

Представники системи охорони здоров'я сектору Гази заявляють, що від початку перемир'я внаслідок ізраїльських атак загинули щонайменше 1580 палестинців. Ізраїль, зі свого боку, повідомляє про загибель чотирьох своїх військових. Палестинська влада також заявляє, що від початку ізраїльської операції в Газі, розпочатої після атаки бойовиків під проводом ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, загинули понад 74 тисячі людей.

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