UniCredit планує взяти Commerzbank під контроль у 2027 році — Der Spiegel

Італійський банк UniCredit планує отримати контроль над німецьким Commerzbank у першому кварталі 2027 року та після цього почати реалізацію своєї стратегії Unlocked. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на квартальну звітність UniCredit.

Зміни в наглядовій раді

UniCredit очікує, що наприкінці листопада отримає решту дозволів для збільшення частки в Commerzbank. Після цього банк має намір скликати позачергові загальні збори акціонерів, щоб обрати нових членів наглядової ради.

Італійська фінансова група вже забезпечила собі частку в 49% у Commerzbank через пропозицію про поглинання. UniCredit вважає, що ризики інтеграції будуть обмеженими, оскільки банк має досвід реструктуризації своєї німецької «дочки» HypoVereinsbank.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливе об'єднання з HypoVereinsbank

Злиття Commerzbank із мюнхенським HypoVereinsbank може відбутися раніше, ніж очікували раніше. У презентації UniCredit зазначила, що така операція може створити значну додаткову вартість. У квітні очільник UniCredit Андреа Орчел говорив, що цей крок можливий після 2028 року.

У разі внесення HypoVereinsbank до структури Commerzbank частка UniCredit у франкфуртському банку може суттєво зрости. Водночас акціонери Commerzbank найближчим часом можуть отримувати нижчі дивіденди, оскільки реалізація нової стратегії може бути пов'язана з додатковими резервами, витратами та інвестиціями. Раніше Commerzbank фактично розподіляв серед акціонерів майже весь прибуток.

У третьому кварталі прибуток UniCredit зріс на 24% — до 3,3 млрд євро, перевищивши очікування аналітиків. За підсумками року банк очікує прибутку до вирахування спеціальних витрат, що буде значно вищим за раніше прогнозовані 11,5 млрд євро.

Читай нас у