Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) повідомили про ознаки підготовки Ізраїлю до тривалої військової присутності на півдні Лівану. Миротворці спостерігали військову активність, авіаудари, артилерійський вогонь і обмеження пересування, повідомляє Anadolu Agency.

Удари та будівельні роботи

За даними заступника речника ООН Фархана Хака, з четверга до неділі ізраїльські військові проводили операції з використанням безпілотників, інженерні роботи та будівництво доріг у зоні відповідальності UNIFIL. Миротворці зафіксували по три ізраїльські авіаудари у четвер і неділю, а також 360 артилерійських траєкторій за чотири дні.

Артилерійський вогонь зачепив кілька населених пунктів на півдні Лівану. UNIFIL також спостерігала ознаки підготовки до тривалої присутності у східному та західному секторах своєї зони відповідальності, однак не уточнила призначення будівельних робіт і можливу тривалість перебування ізраїльських військ.

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Обмеження пересування миротворців

Ворота та фізичні бар'єри й надалі перешкоджали пересуванню миротворців, передусім у східному секторі. У п'ятницю ізраїльські військові та танки також обмежували рух в обох напрямках поблизу Аль-Баяди. Водночас за координації UNIFIL та гуманітарного офісу ООН у четвер було скоординовано п'ять гуманітарних переміщень, ще одне — у п'ятницю.

Коментуючи заяви Ізраїлю про склади зброї біля позиції UNIFIL, Хак зазначив, що несанкціонована зброя на південь від річки Літані порушує резолюцію Ради Безпеки ООН 1701. За його словами, миротворці виявили сотні тайників зі зброєю, але не мають мандата на обшуки приватної власності чи примусове роззброєння збройних угруповань. UNIFIL має припинити операції 31 грудня відповідно до рішення Ради Безпеки ООН.

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