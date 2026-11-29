Німецький футбольний клуб «Уніон Берлін» звільнив головного тренера Мауро Лустрінеллі після поразки від «Майнца» з рахунком 1:2. Швейцарець очолював берлінську команду від початку сезону та провів на посаді 13 офіційних матчів, повідомляє Der Spiegel.

Кадрові рішення клубу

Президент «Уніона» Дірк Цінглер пояснив відставку тим, що стиль гри та результати чоловічої професійної команди ставлять під загрозу збереження місця в Бундеслізі. «Після п’яти місяців спільної роботи ми маємо визнати, що стиль гри та досягнуті результати нашої чоловічої професійної команди ставлять під загрозу збереження місця в Бундеслізі», — заявив він.

Наступника Лустрінеллі клуб поки не визначив. «Уніон» має сім очок і перебуває у зоні прямого вильоту. Після короткої стабілізації в середині жовтня команда зазнала розгромної поразки 0:5 від «Кельна» в Кубку Німеччини, зіграла з ним унічию в чемпіонаті, а також програла «Фрайбургу», «Лейпцигу» та «Майнцу».

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Гельдт піде наприкінці сезону

Керуючий директор з професійного футболу Горст Гельдт, який відповідав за формування складу, залишить «Уніон» після завершення сезону. До того часу йому допомагатиме Максиміліан Гоффманн, якого підвищили до посади спортивного директора.

Лустрінеллі влітку змінив у команді звичну оборонну модель на схему з чотирма захисниками та активніший атакувальний футбол. За оцінкою Der Spiegel, це позначилося на оборонній стабільності берлінців, водночас команда не стала результативнішою в атаці. Після відходу багаторічного тренера Урса Фішера у листопаді 2023 року жоден наставник «Уніона» не відпрацював із командою повний сезон.

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