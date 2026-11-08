Uniqlo скасувала підвищення ціни на шкарпетки в Японії — Channel NewsAsia

У Японії мережа одягу Uniqlo відмовилася від підвищення ціни на базові шкарпетки після спротиву покупців. Як повідомляє Channel NewsAsia, компанія пішла на цей крок, прагнучи зберегти репутацію доступного бренду.

Підвищення цін викликає спротив

Мережа сімейних ресторанів в італійському стилі Saizeriya також вирішила підвищити вартість страв. Компанія додала 20 єн до ціни своєї фірмової страви «Міланська дорія» та перепросила перед клієнтами, заявивши про «недостатні зусилля». Підвищення торкнулося майже всіх позицій меню, однак ціна келиха вина — 100 єн — залишилася незмінною.

Президент Saizeriya на пресконференції пообіцяв шукати можливості для нового зниження цін. У компанії пояснили збереження низької вартості вина бажанням, щоб його можна було замовляти невимушено.

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Спадщина дефляції

Японські компанії стикаються зі зростанням витрат на працю та сировину, але неохоче перекладають їх на покупців. Десятиліття дефляції сформували у споживачів несприйняття подорожчання, особливо це відчувають невеликі підприємства у регіонах, які залежать від постійних клієнтів.

Власниця раменної в регіоні Окаяма Сачі розповіла, що відкладає перегляд цін попри зростання витрат. За її словами, їй важко оголосити клієнтам навіть про підвищення на 200 єн, тому вона воліє витримувати тиск самостійно.

Банк Японії минулого місяця заявив про досягнення цільового рівня інфляції у 2% після 13 років надм'якої монетарної політики. Водночас професор економіки Токійського університету Цутому Ватанабе вважає, що підвищення зарплат поки недостатні та не охоплюють усіх працівників. На його думку, японським споживачам може знадобитися ще три-чотири роки, аби звикнути до постійної інфляції.

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