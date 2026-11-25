Збірна ПАР з крикету перемогла Бангладеш з різницею в інінг і 219 ранів у другому тестовому матчі та завершила серію з рахунком 2:0. Віан Мулдер узяв сім вікетів із показником 7-31, а матч завершився ще до чаю третього дня, повідомляє Cyprus Mail.

Сім вікетів Мулдера

У вівторок Мулдер зробив сенчурі, після чого ПАР оголосила про завершення свого інінгу за рахунку 494 за сім вікетів. Бангладеш розпочав останній інінг із відставанням у 403 рани, але був вибитий за 184. У першому інінгу бангладеська команда набрала 91 ран.

Для Мулдера це був перший п’яти-вікетний результат у тестовому інінгу. Він вибив Танзіда Хасана, Момінула Хака, Літтона Даса, Джакіра Алі, Шоріфула Іслама, капітана Наджмула Хоссейна Шанто та Таскіна Ахмеда.

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Перебіг останнього інінгу

Бангладеш розпочав день за хмарної погоди та чинив опір на початку інінгу: стартова пара набрала 58 ранів. Однак команда втратила три вікети за 20 ранів і до обідньої перерви мала 109 за три вікети.

Махфіджул Іслам набрав 38 ранів, Таухід Хрідой — 41 ран із 33 м’ячів, а Шанто — 34. Останній вікет упав після того, як Мулдер упіймав Халеда Ахмеда на межі поля з подачі Марко Янсена. У першому матчі серії ПАР перемогла Бангладеш із перевагою в дев’ять вікетів.

Перемога зміцнила перше місце ПАР у турнірній таблиці Світового чемпіонату з тестового крикету.

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