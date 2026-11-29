Дослідники Університету Баффало розробили ін’єкційний гідрогель для застосування при остеоартриті, який після одноразового введення може утримувати лікарські речовини в ушкодженому суглобі протягом кількох тижнів. Рідка суміш за температури тіла швидко перетворюється на слизький напівтвердий гель, що потенційно може поліпшувати змащення суглоба та поступово вивільняти препарат. Про розробку повідомляє ScienceDaily.

Остеоартрит супроводжується поступовим руйнуванням хряща та інших тканин суглоба, що може спричиняти біль, скутість і обмеження рухливості. Наявні внутрішньосуглобові засоби, зокрема знеболювальні, кортикостероїди та препарати для поліпшення змащення, переважно дають тимчасовий ефект.

Резервуар для ліків у суглобі

Однією з проблем такого лікування є швидке виведення препаратів із синовіальної рідини — природного мастила всередині суглобів. Крім того, частина потенційних ліків погано розчиняється у воді, тому складно створити потрібну концентрацію речовини в суглобі та водночас обмежити її вплив на інші частини організму.

Новий гель містить нанонесії, здатні вміщувати значні кількості препаратів, які погано розчиняються у воді. Після введення він утворює в суглобі резервуар: лікарські сполуки поступово проходять крізь полімерну структуру, а також вивільняються в міру того, як внутрішня будова гелю розслабляється. Такий механізм, за задумом розробників, може зменшити потребу в повторних ін’єкціях і обмежити ризик побічних ефектів, пов’язаних із циркуляцією ліків в організмі.

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Вплив не лише на симптоми

Окрім доставки препаратів, гідрогель може виконувати роль засобу для поліпшення змащення ушкодженого суглоба. Дослідники також розглядають його як платформу для речовин, спрямованих на хронічне запалення та клітинне старіння — процес, за якого клітини припиняють ділитися, але залишаються активними й можуть виділяти запальні речовини.

Платформу перевірили з використанням сполуки, яка активує білок SIRT6. Цей білок пов’язаний із регуляцією запалення, клітинного старіння, відновлення ДНК і метаболізму. Основним передбачуваним застосуванням є остеоартрит коліна, хоча технологію також розглядають для станів, пов’язаних із дегенерацією суглобів і тканин.

Розробка перебуває на ранній стадії готовності — рівні 3–4 за шкалою технологічної готовності, тобто на етапі експериментального підтвердження концепції та лабораторної перевірки. Її безпеку, ефективність у пацієнтів і здатність сповільнювати розвиток хвороби ще потрібно встановити в подальших дослідженнях.

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