Дослідники Університету Колорадо виявили нирковий білок TMEM174, який бере участь у регулюванні рівня фосфатів у крові. У дослідженні, опублікованому в жовтні 2026 року, дефіцит цього білка у тваринних моделях пов’язали з прискореним затвердінням кровоносних судин і скороченням тривалості життя, особливо за раціону з високим вмістом фосфатів.

Про результати роботи повідомляє News-Medical. Підвищений рівень фосфатів у крові частіше трапляється у людей із хронічною хворобою нирок, оскільки уражені нирки гірше виводять надлишок фосфатів та інших речовин.

Як фосфати впливають на судини

Фосфор необхідний організму, зокрема для формування кісток. Він міститься в м’ясі, птиці, рибі, цільнозернових продуктах, горіхах, бобових і молочних продуктах у вигляді органічних фосфатних сполук. Фосфатні добавки також можуть міститися у перероблених продуктах і напоях, де їх використовують для подовження терміну придатності та поліпшення смаку.

За тривалого підвищення рівня фосфатів гладеньком’язові клітини стінок судин можуть набувати властивостей клітин, що формують кісткову тканину. Вони відкладають у судинних стінках кристали кальцій-фосфату, через що судини кальцифікуються та втрачають еластичність.

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Роль білка TMEM174

Нирки відфільтровують надлишок фосфатів із крові, проте частина цієї речовини повторно всмоктується в кровотік. Білок NPT2A забезпечує реабсорбцію приблизно трьох чвертей відфільтрованого фосфату, щоб організм не втрачав надто багато фосфору.

За даними авторів роботи, TMEM174 зв’язується з NPT2A та сповільнює його роботу. Старший автор дослідження Макото Міядзакі зазначив, що точний механізм ще потребує вивчення, однак TMEM174, імовірно, дестабілізує NPT2A. Дефіцит TMEM174 у тваринних моделях порушував регуляцію рівня фосфатів, сприяв кальцифікації судин і суттєво скорочував тривалість життя.

Раціон зі зниженим вмістом фосфатів частково послаблював ці наслідки. Дослідники вважають, що TMEM174 у майбутньому може стати мішенню для препаратів, спрямованих на контроль фосфатного балансу, зокрема у пацієнтів із хронічною хворобою нирок.

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