Дослідники з університету Monash у доклінічному дослідженні на мишах виявили три різні способи, якими старіння порушує генетичні інструкції, що керують роботою CD8+ Т-клітин. Ці клітини розпізнають і знищують інфіковані та ракові клітини. Про результати роботи, опублікованої в журналі Science Immunology, повідомляє News-Medical.

Що з’ясували в дослідах на мишах

Автори встановили, що вікові зміни впливають на генетичні механізми, які регулюють функції імунних клітин. Через це CD8+ Т-клітини гірше пристосовуються до нових загроз, регулюють імунну відповідь та зберігають здоровий стан.

Науковці також описали раніше невідому групу старіючих імунних клітин. Вони не лише втрачають здатність захищати організм від хвороб, а й пригнічують відповіді інших імунних клітин. За словами першого автора роботи Деніела Тіле, навіть в одному організмі імунні клітини можуть старіти по-різному.

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Значення результатів

Дослідники вважають, що ці результати допомагають пояснити, чому з віком імунна система гірше протидіє інфекціям і раковим клітинам та слабше реагує на вакцинацію. Водночас висновки отримано на доклінічних моделях, тому вони не є готовим методом лікування людей.

Команда Monash Biomedicine Discovery Institute зазначила, що дані можуть допомогти визначити потенційні мішені для відновлення імунних функцій із віком. Це дослідження також стало підґрунтям для окремої роботи команди, яка пов’язала білок гранзим K, що походить з імунних клітин, із віковими ушкодженнями органів у мишей.

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