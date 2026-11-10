Університет Ратгерса отримав $2,9 млн на дослідження передозувань молоді — News-Medical

Університет Ратгерса у США отримав грант Національних інститутів здоров’я США на 2,9 млн доларів для п’ятирічного дослідження тенденцій передозувань наркотиками серед підлітків і молодих людей. Про це повідомляє News-Medical.

Дані Medicaid від 2016 року

Дослідники аналізуватимуть загальнонаціональні дані Medicaid щодо людей віком від 12 до 29 років, які пережили передозування з 2016 року. Головною дослідницею проєкту є Гілларі Семплс, а співдослідницею — Ґрета Бушнелл. Обидві працюють у Центрі фармакоепідеміології та науки про лікування при Інституті досліджень здоров’я, політики охорони здоров’я та старіння Ратгерса.

Науковці вивчатимуть типи передозувань, зокрема речовини, що були залучені, а також те, чи було передозування навмисним самоотруєнням. Вони також оцінять, яке лікування пацієнти отримували після передозування та чи пов’язане воно зі зниженням ризику повторних випадків і смерті.

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Допомога після передозування

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, смертність від передозувань наркотиками в країні різко зросла протягом останнього десятиліття, хоча багато людей виживають після таких випадків. Дослідники Ратгерса зазначають, що лікування людини під час передозування може бути можливістю для подальшого втручання.

Водночас дані про допомогу після виписки з лікарні нині обмежені. Семплс зазначила, що небезпечні для життя передозування часто означають потребу в психіатричній або наркологічній допомозі. Мета дослідження — допомогти клініцистам поліпшити заходи після передозування та запобігати повторним випадкам і смерті серед цієї групи. Грант підтримав Національний інститут з питань зловживання наркотиками, що входить до складу NIH.

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