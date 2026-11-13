Університет Торонто визнав дискримінацію мусульман, арабів та палестинців — Anadolu Agency

Університет Торонто в Канаді визнав, що в його середовищі існує дискримінація проти мусульман, арабів і палестинців, та пообіцяв ужити невідкладних заходів. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на заяву навчального закладу.

Висновки робочої групи

Визнанню передував майже 300-сторінковий звіт Робочої групи з питань дискримінації мусульман, арабів і палестинців при університеті. У звіті йдеться про загальну тенденцію до надмірного контролю та недостатнього захисту представників цих спільнот.

Учасники повідомляли про переслідування, зневажливі висловлювання, вандалізм і залякування в інтернеті. Вони також висловлювали занепокоєння, що через дослідження, активізм або підтримку палестинців можуть стати об’єктами нагляду чи переслідування.

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Заплановані кроки

Водночас університет заявив, що не може прийняти звіт і його рекомендації в запропонованому вигляді. У закладі пояснили це тим, що деякі пропозиції суперечать колективним договорам і гарантіям академічної свободи викладачів, а інші не належать до сфери його повноважень.

Серед оголошених заходів — пошук додаткової фінансової підтримки для студентів, які постраждали від глобальних конфліктів, продовження академічних інвестицій у дослідження, пов’язані з мусульманськими, арабськими й палестинськими спільнотами, а також створення Консультативної ради мусульманської громади. Вона звертатиметься по поради до зовнішніх мусульманських організацій щодо атмосфери в кампусі та питань рівності для студентів, викладачів, працівників і бібліотекарів.

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