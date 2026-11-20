Дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Франциско розробили інструмент для картування зв’язків між оком і мозком та встановили в дослідах на мишах, що напрям руху об’єктів можуть визначати не лише спеціалізовані клітини сітківки, а й окремі клітини мозку. Про результати роботи, опублікованої в журналі Nature, повідомляє News-Medical.

Карта сигналів від ока до мозку

Команда поєднала метод антероградного транснейронного трасування з технологією MERFISH, яка дає змогу одночасно аналізувати активність генів у клітинах зрізу тканини та визначати їхній тип. Флуоресцентна молекула, введена в очі мишей, проявлялася в клітинах мозку, що отримували сигнали від ока.

Такий підхід дозволив класифікувати майже 46 тисяч клітин мозку мишей і визначити, які з них були позначені сигналами від ока. За словами дослідників, у межах цієї карти вони виявили сотні пар зв’язків між оком і мозком.

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Два механізми розпізнавання руху

Науковці зосередилися на верхніх горбках чотиригорбкового тіла — ділянці мозку, яку раніше пов’язували зі сприйняттям напряму руху. Мишам демонстрували на екрані чорні смуги, що рухалися у восьми напрямках, зокрема по діагоналі, та фіксували активність клітин ока й мозку в реальному часі.

Частина клітин верхніх горбків отримувала вже оброблені сигнали про напрям руху від спеціалізованих клітин сітківки. Водночас інша група клітин не була пов’язана саме з цими спеціалізованими клітинами сітківки та самостійно обчислювала напрям на основі базової візуальної інформації. Навіть після вимкнення спеціалізованого механізму розпізнавання напряму в оці ця друга група клітин могла визначати, куди рухаються об’єкти.

Автори припускають, що ці механізми виконують різні завдання: клітини сітківки можуть реагувати на невеликі локальні рухи, а клітини мозку — розпізнавати масштабніший рух фону. Створений атлас зв’язків також може стати основою для подальшого вивчення передачі від ока до мозку інших сигналів, зокрема пов’язаних із циркадними ритмами.

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