Університети застосували фотоперемикачну терапію для пацієнтів із РП — Taipei Times

Університет Аделаїди в Австралії та Університет Вашингтона у США застосували ін’єкції з фотоперемикачем, подібні до оптогенетики, для активації світлочутливих клітин у пацієнтів із пігментним ретинітом. У матеріалі це захворювання позначене скороченням РП.

Дослідження генів

Як повідомляє Taipei Times, Університет Вашингтона також заявив про виявлення ключових нейропротекторних генів за допомогою повногеномного скринінгу. За даними видання, це потенційно може сприяти розробленню генної терапії для лікування пігментного ретиніту.

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Очні краплі та клінічне вивчення

Національні інститути здоров’я США торік розробили очні краплі з короткими пептидами, що містять фактор, похідний від пігментного епітелію, або PEDF. Видання зазначає, що такі пептиди можуть допомагати захищати клітини та сповільнювати дегенерацію.

У довідкових матеріалах до публікації згадано відкрите клінічне дослідження першої фази інтравітреального застосування фотоперемикача для пацієнтів із пізньою стадією пігментного ретиніту. Окремо в матеріалі зазначено, що деякі фахівці китайської медицини рекомендують відвар зі стебел дендробіуму для підтримки здоров’я очей.

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