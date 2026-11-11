Unplugged Performance запропонувала Tesla перебрати випуск Cybertruck — Electrek

У США тюнінгова компанія Unplugged Performance публічно запропонувала Tesla перебрати виробництво електропікапів Cybertruck, яке автовиробник планує згорнути на заводі Giga Texas приблизно в середині 2027 року. Про це повідомляє Electrek.

Unplugged Performance заявила, що готова надати Cybercab пріоритет і водночас виробляти Cybertruck без витрат площ, залучення персоналу чи відволікання уваги Tesla. Фінансування проєкту, за пропозицією компанії, має забезпечити консорціум інвесторів.

Умови пропозиції

В обмін Tesla могла б отримувати ліцензійні відрахування, а також доходи від системи Full Self-Driving і мережі Robotaxi з кожного виготовленого автомобіля. Unplugged Performance також заявила, що Cybercab матиме пріоритет у використанні акумуляторних елементів.

Засновник компанії Бен Шаффер заявив, що підтримує курс Tesla на автономний транспорт, однак прагне зберегти програму Cybertruck. Крім пікапа, Unplugged Performance хоче випускати трирядний CyberSUV та безпілотний вантажний автомобіль CyberCargo. Ці моделі Tesla раніше згадувала, але офіційно не презентувала.

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Виробництво та попит

Ілон Маск пояснював майбутнє згортання випуску Cybertruck потребою звільнити місце для збільшення виробництва Cybercab. За даними видання, продажі пікапа становили близько 12% від запланованого Tesla річного обсягу у 250 тисяч одиниць.

Electrek зазначає, що в третьому кварталі Tesla поставила 8295 автомобілів у категорії Other Models, з яких, за оцінкою видання, від 7 до 8 тисяч могли бути Cybertruck. Це відповідало темпу приблизно 30 тисяч пікапів на рік. За даними S&P Global Mobility, SpaceX у четвертому кварталі 2025 року придбала 1279 Cybertruck — близько 18% усіх реєстрацій цієї моделі у США за квартал.

Unplugged Performance продає комплекти для Cybertruck, зокрема для підвіски та бронювання, а також має контракти на переобладнання цих автомобілів для правоохоронних органів. На момент публікації Tesla та Маск публічно не відповіли на пропозицію компанії.

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