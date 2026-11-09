Уповноважена Бундестагу Зупке застерегла від політизації 1989 року — Tagesschau

У Німеччині уповноважена Бундестагу у справах жертв диктатури СЄПН Евелін Зупке в річницю падіння Берлінського муру застерегла від політичного використання спадщини мирної революції 1989 року. Вона наголосила, що ця революція була боротьбою за свободу і демократію, а посилання на ті події не повинні спотворювати їхню історію. Про це повідомляє Tagesschau.

Зупке заявила, що мирна революція не є «каменоломнею», з якої кожен може брати те, що відповідає його політичному наративу. Водночас вона закликала спростити потерпілим доступ до матеріалів Штазі. За її словами, люди, які через десятиліття наважуються звернутися до болісного розділу власної історії, не мають місяцями чекати через те, що органи влади очікують документи з архівів.

Заклик захищати демократію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у дописі в X закликав захищати свободу і демократію в Німеччині та Європі. Він нагадав, що 9 листопада пов’язане одразу з трьома історичними подіями: проголошенням республіки 1918 року, нацистськими погромами проти євреїв 1938 року та падінням Берлінського муру 1989 року.

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Мерц назвав цю дату символом як найтемніших, так і найщасливіших моментів німецької історії — антисемітизму й переслідувань, початку демократії та падіння муру. За його словами, свобода і демократія ніколи не є чимось гарантованим.

Пам’ять про жертв погромів

По всій Німеччині 9 листопада відбуваються пам’ятні заходи на честь жертв нацистських погромів 1938 року. Серед акцій — очищення та встановлення на тротуарах меморіальних каменів Stolpersteine. Того дня нацистський режим організував масштабні напади на євреїв та єврейські установи в Німецькому рейху, під час яких було підпалено численні синагоги.

У Мюнхені запланували урочистості до 20-річчя головної синагоги «Охель Яаков», на яких очікують і канцлера. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр має взяти участь у пам’ятних заходах у Веймарі та покласти вінок у меморіальному комплексі Бухенвальд.

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