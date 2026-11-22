У Німеччині нова уповноважена федерального уряду з питань антисемітизму Катаріна фон Шнурбайн закликала суспільство активніше протидіяти ненависті до євреїв. Вона заявила, що антисемітизм нині висловлюють настільки безсоромно, як не було від часів Голокосту, і часто без побоювань суспільних наслідків, повідомляє Tagesschau.

Заклик до суспільства

За словами фон Шнурбайн, більшість жителів Німеччини виступає проти будь-яких проявів антисемітизму, однак ця частина суспільства мовчить. Вона закликала людей уже зараз ставати на захист демократії, наголосивши, що інакше суспільство руйнуватиметься. Боротьбу з ненавистю до євреїв посадовиця назвала не політикою для окремої групи, а завданням усього суспільства.

Фон Шнурбайн обіймає посаду з кінця жовтня. У матеріалі також згадується щорічний звіт мережі RIAS: у 2025 році її центри зафіксували 8725 антисемітських інцидентів.

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Заяви щодо АдН

Уповноважена також застерегла від наслідків можливої участі партії «Альтернатива для Німеччини» у владі. Вона вважає особливо небезпечним елементом ідеології АдН її ставлення до культури пам’яті. За її словами, під загрозою може опинитися фінансування чинних меморіалів нацистських концтаборів, а освітні установи можуть втратити можливість вільно й незалежно формувати культуру пам’яті.

Фон Шнурбайн додала, що в багатьох єврейських громадах відчуває занепокоєння щодо можливого послаблення державної підтримки в разі уряду за участю АдН. Вона зазначила, що антисемітизм не можна подолати за рахунок інших меншин.

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