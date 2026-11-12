Уппсальські дослідники створили метод відстеження клітин гліобластоми — News-Medical

Дослідники Уппсальського університету розробили метод GlioTrace, який поєднує мікроскопію живої мозкової тканини та штучний інтелект для відстеження окремих клітин гліобластоми. Технологія дозволяє спостерігати, як тисячі пухлинних клітин рухаються мозковою тканиною, змінюють форму й спосіб переміщення, повідомляє News-Medical.

Спостереження за клітинами впродовж п’яти днів

Для дослідження науковці використали клітини гліобластоми, отримані від шести пацієнтів. Їх вирощували як пухлини в мозку мишей, після чого мозок нарізали на тонкі зрізи та підтримували тканини живими в лабораторних умовах. Автоматизований мікроскоп фотографував зрізи з інтервалом не більш як дві години протягом до п’яти днів.

Система машинного навчання ідентифікувала та відстежувала окремі пухлинні клітини, а статистичні моделі дали змогу оцінювати, як вони переходять між різними станами. Результати показали відмінності між пухлинами: частина з них поширювалася переважно вздовж кровоносних судин, а інша — більш розсіяно через мозкову тканину.

Клітини змінювали спосіб руху

Науковці також встановили, що окремі клітини можуть за кілька днів змінювати форму та характер руху. Зокрема, клітина здатна переходити від переміщення вздовж кровоносних судин до самостійного руху крізь тканину мозку.

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За допомогою GlioTrace команда перевірила й вплив лікарських речовин на рух пухлинних клітин. Дві речовини зменшили їхню рухливість і поширення у зрізах мозку, однак ефекти різнилися залежно від пухлини, отриманої від конкретного пацієнта, та типу мігруючих клітин.

Результати лікування потребують подальшої перевірки

У деяких моделях поєднання променевої терапії та хіміотерапії збільшувало частку клітин певної форми. Вони належали до тих, що рухалися найшвидше, і посідали центральне місце серед переходів між різними клітинними станами. Автори зазначають, що це може вказувати на збереження інвазивних клітин під час лікування, але необхідні подальші дослідження, щоб визначити їхню можливу стійкість до терапії або роль у поверненні пухлини.

Статтю про метод опублікували в журналі Nature Communications. Програмне забезпечення для аналізу зображень є у вільному доступі для інших дослідників. Розробники наголошують, що GlioTrace наразі є дослідницьким інструментом і ще не може використовуватися для ухвалення рішень щодо лікування пацієнтів.

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