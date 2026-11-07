Управління доходів Пенджабу закликало готелі й ресторани встановити EIMS — Dawn

У пакистанській провінції Пенджаб Управління доходів провінції (PRA) закликало всі готелі та ресторани встановити систему моніторингу електронних рахунків (EIMS), щоб забезпечити своєчасну сплату податків. Про це повідомляє Dawn.

Обговорення з представниками галузі

Питання встановлення EIMS у готельному секторі та дотримання податкових вимог обговорили на зустрічі PRA з Асоціацією готелів і ресторанів у Лахорі. Учасники розглянули процедуру встановлення системи, технічні вимоги та труднощі, з якими стикаються готелі під час її впровадження.

Зустріч також була присвячена заходам, які мають охопити податковим обліком усю готельну галузь і розширити базу оподаткування. Представники асоціації запевнили PRA у повній співпраці в ініціативах щодо вдосконалення податкової системи та цифровізації.

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Вимога видавати комп’ютеризовані чеки

Голова PRA Моаззам Ікбал Сіпра наголосив, що видавання клієнтам належно оформлених комп’ютеризованих чеків за надані послуги є юридичною вимогою. За його словами, співпраця з бізнесом може зробити податкову систему простішою, прозорішою та ефективнішою.

Сіпра також заявив, що розширення податкової бази сприятиме діловій активності та формуванню культури дотримання податкових правил. Він попередив, що операторів бізнесу, причетних до шахрайських дій під час видавання електронних чеків, ретельно контролюватимуть і застосовуватимуть до них суворі штрафи.

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