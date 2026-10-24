Ураган Vance посилився до другої категорії поблизу Мексики — Interia

У Тихому океані ураган Vance посилився до другої категорії та наближається до узбережжя Мексики. Швидкість вітру в його межах сягала близько 145 км/год, а тропічна система перебувала приблизно за 730 кілометрів на південний захід від Акапулько, повідомляє Interia.

Прогноз посилення

Національний центр ураганів США (NHC) прогнозує, що в суботу Vance може перетворитися на потужний ураган третьої категорії. Очікувана швидкість вітру становитиме щонайменше близько 180 км/год.

За прогнозом NHC, 28 жовтня ураган може пройти приблизно за 160 кілометрів на південь від Мансанільйо на заході Мексики. Тоді швидкість вітру, за оцінкою центру, може становити близько 140 км/год.

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Небезпечні хвилі біля узбережжя

Агентство Associated Press із посиланням на NHC повідомило, що хвилі, спричинені Vance, мають досягти південного та південно-західного узбережжя Мексики протягом вихідних. У районі затоки Теуантепек можливі високі хвилі та небезпечні зворотні течії.

За даними USA Today, Vance став 23-ю названою бурею сезону 2026 року в північно-східній частині Тихого океану. Метеоролог Філ Клотцбах з Університету штату Колорадо пов'язав високу активність сезону з теплими водами, на які впливає явище Ель-Ніньйо біля узбережжя Південної Америки.

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