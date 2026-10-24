Ураган Венс ослаб до другої категорії за 590 км від Акапулько — The Rio Times

Ураган Венс другої категорії о 03:00 за місцевим часом 24 жовтня перебував у Тихому океані приблизно за 590 км на південно-південний захід від Акапулько, Мексика. Максимальна стала швидкість вітру сягала 175 км/год, а циклон рухався на північ-північний захід зі швидкістю близько 11 км/год, повідомляє The Rio Times з посиланням на Національний центр США з ураганів.

Увечері 23 жовтня Венс ненадовго досяг сили великого урагану — третьої категорії, коли швидкість вітру становила близько 185 км/год. Згодом він послабшав до другої категорії. Центральний тиск у системі оцінювали у 965 мілібарів, а синоптики зазначали, що помірний зсув вітру може порушувати структуру циклону.

Попереджень для узбережжя немає

Станом на останній бюлетень для узбережжя Мексики не оголошували спостережень або попереджень щодо урагану. Водночас Національний центр США з ураганів закликав жителів південно-західного узбережжя країни стежити за розвитком Венса.

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П'ятиденний прогноз передбачав, що центр урагану залишатиметься над океаном, однак траєкторія після приблизно півтори доби лишалася невизначеною. За оцінкою синоптиків, слабший циклон може зміститися на захід-північний захід, тоді як сильніший матиме більше шансів продовжити рух на північ у напрямку південно-західного або західно-центрального узбережжя Мексики.

Дощі та небезпечні хвилі

Мексиканська Національна водна комісія Conagua прогнозувала опади від 25 до 50 мм у штаті Мічоакан і вздовж узбережжя штату Герреро. В Оахаці очікували опади від 5 до 25 мм, а біля узбережжя Герреро — хвилі заввишки від 2 до 3 метрів.

Служба цивільного захисту Мексики порадила мешканцям прибережних районів не відвідувати пляжі під час високих хвиль і не перетинати затоплені вулиці, річки та струмки. За прогнозом Національного центру США з ураганів, хвилі від Венса можуть впливати на південне та південно-західне узбережжя Мексики протягом вихідних і на початку наступного тижня, створюючи небезпечні умови для прибою та відбійні течії.

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