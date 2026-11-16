Уряд Британії не оцінив ремонт пологових відділень в Англії — The Guardian

У Великій Британії уряд не може назвати вартість ремонту або заміни пологових і неонатальних відділень в Англії, які потребують значного оновлення або мають серйозний ризик неминучої аварії. Про це Карін Сміт із Міністерства охорони здоров’я та соціального забезпечення повідомила у відповідях на парламентські запити представниці Ліберальних демократів з питань охорони здоров’я Гелен Морган, пише The Guardian.

Морган звинуватила міністрів у ризикуванні безпекою матерів, немовлят і медичного персоналу. За її словами, уряд досі не має кошторису, попри попередження про стан десятків пологових відділень.

Проблеми з безпекою

У вересні 2025 року Національна служба охорони здоров’я Англії повідомила, що 43% пологових і неонатальних відділень не відповідали базовим стандартам безпеки через неналежний стан інфраструктури. За попередні три роки було зафіксовано 14 519 повідомлень про випадки, коли надання клінічних послуг переривалося або зазнавало впливу через поганий фізичний стан приміщень.

Регулятор Care Quality Commission у 2024 році попереджав про серйозні ризики для жінок і немовлят через брак простору, застарілі приміщення, нестачу операційних та, в окремих випадках, обладнання, яке може рятувати життя. Проблеми з електропостачанням і несправні системи виклику медсестер, за оцінкою NHS England, створюють додаткове навантаження на персонал і можуть затримувати процедури, зокрема планові кесареві розтини.

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Приклади аварійного стану

У літньому огляді служби пологової допомоги лікарні Musgrove Park у Тонтоні, графство Сомерсет, зазначено, що її пологове відділення застаріле й не пристосоване до надання медичної допомоги XXI століття. Огляд також виявив протікання даху та проблеми з температурою в палатах, а допологове відділення через аварійний стан підтримують металевими опорами.

У вересні керівництво Musgrove Park визнало, що відділення є старим, застарілим і тісним. Перед цим інспектори Care Quality Commission зафіксували потрапляння води до клінічних зон і плісняву на стінах та стелях післяпологового відділення.

У лікарні Stepping Hill у Стокпорті Джулс Вілкінсон розповів, що під час пологів його дружини зі стелі відірвався світильник, який він утримував протягом години. Світильник ледь не влучив в акушерку. Керівниця закладу Карен Джеймс вважає, що для гарантування безпеки пацієнтів і персоналу лікарні потрібно 400 млн фунтів стерлінгів.

У бюджеті минулого місяця міністри скоротили капітальний бюджет NHS на 1 млрд фунтів стерлінгів упродовж наступних чотирьох років. Водночас, за останніми офіційними даними, вартість усунення накопичених потреб NHS у технічному обслуговуванні зросла до 17,3 млрд фунтів. Міністерство охорони здоров’я заявило, що з квітня 2025 року спрямувало 271 млн фунтів на проєкти з усунення критичних ризиків у пологових і неонатальних приміщеннях, а також оголосило понад 1,5 млрд фунтів на поліпшення будівель та об’єктів NHS.

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