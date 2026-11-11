Уряд Британії розглядає зміни для захисту жінок у сфері розваг — The Guardian

У Великій Британії міністри розглядають можливість змінити законодавство, щоб зобов’язати індустрію розваг краще захищати жінок і дітей від зловживань та домагань. Ініціативу обговорюють після публікації звинувачень на адресу телеведучого й дитячого письменника Девіда Волліамса, а також засудження коміка Рассела Бренда за зґвалтування та сексуальне насильство, повідомляє The Guardian.

Зустріч із представниками галузі

Наступного тижня міністерка культури Ліза Ненді, як очікується, проведе зустріч із керівниками телевізійної, кіно- та видавничої галузей. До обговорення також можуть залучити представників спортивної сфери.

Уряд насамперед розраховує, що галузі добровільно посилять захист від зловживань і домагань, а також механізми, які заохочують повідомляти про порушення. Якщо міністри визнають такі кроки недостатніми, влада може вдатися до законодавчих змін. Одним із можливих заходів називають обов’язкове приєднання компаній до Незалежного органу зі стандартів креативних індустрій, який розглядає випадки цькування й домагань через конфіденційні повідомлення.

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Заяви щодо судових заборон

Розслідування The Guardian та ITV News містило звинувачення у тому, що Волліамс використовував свій статус і вплив, аби схиляти молодих жінок до сексу. 55-річний Волліамс заперечує будь-які неправомірні дії. Матеріал опублікували після того, як суд відхилив його спробу заборонити публікацію.

Міністр юстиції Алекс Норріс заявив про значне занепокоєння можливим використанням впливовими чоловіками судових механізмів для замовчування обвинувачок, зокрема судових заборон і угод про нерозголошення. Колишня міністерка у справах протидії насильству щодо жінок і дівчат Джесс Філліпс зазначила, що багато людей у країні залишаються змушеними мовчати через такі юридичні обмеження.

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