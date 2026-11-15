Уряд Британії розгляне зміну віку згоди — The Guardian

Уряд Великої Британії розгляне заклики змінити законодавство про вік сексуальної згоди після того, як Міа Леттер відмовилася від анонімності й публічно заявила, що зазнала зґвалтування з боку коміка Рассела Бренда, коли їй було 16 років. Про це повідомляє The Guardian.

Пропозиція щодо віку згоди

Леттер, якій зараз 37 років, стверджує, що Бренд зґвалтував її наприкінці їхніх тримісячних стосунків. За її словами, на той час їй було 16 років, а Бренду — 30. Вона закликала запровадити диференційований вік сексуальної згоди, за якого сексуальні стосунки між дорослими та підлітками віком 16–17 років стали б незаконними.

Нині законодавство Великої Британії дозволяє повнолітнім людям вступати в сексуальні стосунки з особами віком 16 і 17 років. Луїза Гейг, яка фактично виконує функції віцепрем'єрки, заявила, що зміна віку згоди була б значним кроком, однак ця пропозиція заслуговує на ретельний розгляд.

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Розслідування щодо Бренда

Раніше Леттер фігурувала в публікаціях під псевдонімом Аліса. Вона розповіла, що познайомилася з Брендом на Лестер-сквер у центрі Лондона, а він продовжив запрошувати її на зустрічі після того, як дізнався про її вік. Бренд заперечував усі її звинувачення, коли про них уперше повідомили у 2023 році.

Поліція Лондона повідомила, що розслідування заяви про зґвалтування, розпочате в січні 2026 року, триває. Королівська прокурорська служба раніше не включила справу Леттер до судового процесу проти Бренда. Його визнали винним за одним епізодом зґвалтування та трьома сексуальними нападами проти чотирьох із шести жінок, які давали свідчення, і засудили до 10 років і шести місяців ув'язнення.

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