Уряд Чехії планує скасувати всі обов’язкові правила щодо поживності страв, які готують у шкільних їдальнях. Про такі плани повідомило Radio Prague International з посиланням на видання Novinky.cz.

Стандарти залишать рекомендаціями

За планом уряду, школи не будуть зобов’язані дотримуватися будь-яких норм харчування. Міністр освіти Роберт Плага в середу заявив, що стандарти поживності, встановлені урядовою постановою, залишаться необов’язковими рекомендаціями.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критика експертів

Експерти з харчування розкритикували запланований крок. Вони роками розробляли здоровішу версію правил шкільного харчування, яка мала набути чинності у вересні наступного року.

За даними Novinky.cz, це було раптове рішення прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Видання повідомило, що уряд планує скасувати всі обов’язкові правила, які регулюють харчування у шкільних їдальнях.

Читай нас у