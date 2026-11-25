Уряд Чехії погодився знизити допомогу з безробіття, водночас вирішивши зберегти нинішній рівень виплат для людей, які проходять перекваліфікацію. Також влада пом’якшила запропоновані зміни для людей, старших за 52 роки, та для батьків, повідомляє Radio Prague International.

Нові ставки виплат

Згідно з пропозицією, протягом перших двох місяців безробіття виплати мають знизитися з 80% до 65% попереднього заробітку або розрахункової бази. Упродовж наступних двох місяців допомога залишатиметься на чинному рівні 50%, а після цього становитиме 40%.

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Позиція міністерства

Міністр праці та соціальних справ Алеш Юхелка, який представляє партію ANO, заявив, що поправка до урядового законопроєкту є компромісом між відповідальним витрачанням коштів і потребами людей, яким складніше знайти роботу. За його словами, уряд прагне поєднати відповідальний підхід до видатків із підтримкою тих, хто має більші труднощі з працевлаштуванням. Палата депутатів Чехії має розглянути зміни до системи допомоги з безробіття у четвер.

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