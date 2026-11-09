Уряд Чехії схвалив створення ради зі штучного інтелекту — Radio Prague International

Чеський уряд схвалив створення нової ради для координації національної політики у сфері штучного інтелекту. Раду очолить прем’єр-міністр Андрій Бабіш (ANO), а до її складу залучать посадовців уряду, дослідників і представників бізнесу.

Координація політики у сфері ШІ

Як повідомляє Radio Prague International, за словами Бабіша, мета ініціативи — посилити конкурентоспроможність Чехії та реагувати на питання безпеки, пов’язані зі штучним інтелектом.

Серед пріоритетів ради — запровадження штучного інтелекту в державному управлінні, підтримка бізнесу та реалізація національної стратегії у сфері ШІ. Новий орган координуватиме державну політику в цій галузі.

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Нагляд і тестування технологій

Уряд також схвалив законодавство, що визначає наглядові повноваження та регуляторну базу для тестування нових технологій штучного інтелекту. Головним наглядовим органом стане Чеське телекомунікаційне управління.

Рішення уряду охоплює координацію політики у сфері ШІ, реалізацію національної стратегії та встановлення правил нагляду за випробуваннями нових технологій.

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