Уряд Чехії схвалив участь країни у другому етапі програми European Security Action for Europe (SAFE). Про це у вівторок повідомив міністр оборони Яромір Зуна, пише Radio Prague International.

Фінансування програми

SAFE є європейською програмою оборонного кредитування, яка надає позики для закупівлі військового обладнання. Участь Чехії в наступному раунді програми уряд схвалив після рішення країни скористатися таким механізмом у першому раунді.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами Зуни, Чехія розраховує залучити у другому раунді дещо більше коштів, ніж у першому. Під час першого раунду країна вирішила взяти позику приблизно на 50 млрд чеських крон.

Напрями витрат

Кошти планують використати передусім для розбудови важкої бригади та посилення протиповітряної оборони. Також фінансування мають спрямувати на закупівлю радарів, боєприпасів і безпілотників. Ці напрями міністр назвав основними для використання коштів за позикою.

Читай нас у