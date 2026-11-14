Уряд Чилі вніс законопроєкт про скасування підвищення цін на пальне — NPR

У Чилі уряд подав до Конгресу законопроєкт, який має скасувати заплановане підвищення цін на пальне. Це сталося після того, як профспілки вантажоперевізників заблокували дві великі автомагістралі, домагаючись реакції влади на високу вартість пального та операційні витрати.

Як повідомляє NPR, страйк завершився у п’ятницю після поступок уряду. Законопроєкт, за очікуваннями, Конгрес може схвалити цього місяця, однак невдоволення населення високою вартістю життя триває.

Протести через ціни та політику уряду

У липні уряд президента Хосе Антоніо Каста не застосував доступний державі антиінфляційний механізм, який міг пом’якшити зростання цін на пальне. NPR пов’язує це подорожчання з війною США та Ізраїлю проти Ірану. Після різкого зростання цін автомобілісти вишикувалися в черги на заправках, а в країні почалися протести.

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У Сантьяго учасники акцій також виступали проти політики уряду у сферах освіти, науки, культури, довкілля та прав людини. Поліція перекривала вулиці й застосовувала водомети для розгону протестувальників.

Рейтинг президента та бюджетні скорочення

Додаткове обурення викликала інформація про декрети, якими скоротили покарання для 56 ув’язнених. За даними NPR, серед їхніх злочинів були зґвалтування дітей і порушення прав людини за часів диктатури. Каст визнав це помилкою, але підтримав підсекретаря, який підписав декрети.

Рейтинг схвалення президента, який перебуває при владі вісім місяців, становить 24%. Його бюджетна пропозиція, що розглядається в Конгресі, передбачає скорочення видатків на освіту, культуру, науку та низку соціальних програм.

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