Уряд ДР Конго заявив про зміщення осередку Еболи до Північного Ківу — The Rio Times

У Демократичній Республіці Конго найбільше нових повідомлень про випадки Еболи надходить із провінції Північне Ківу, заявив міністр охорони здоров’я Роже Камба на засіданні уряду 6 листопада. Про це повідомляє The Rio Times.

Ітурі залишається провінцією з найбільшою сукупною кількістю випадків від оголошення спалаху 15 травня: на неї припадає 70% усіх зареєстрованих випадків. Водночас, за даними уряду ДР Конго, в Ітурі зафіксували 37,1% нових випадків. Період, за який розрахували цей показник, у повідомленні не уточнюється.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я

Всесвітня організація охорони здоров’я станом на 3 листопада зафіксувала 10 668 підтверджених випадків захворювання та 5 198 смертей у восьми провінціях ДР Конго. Збудником спалаху є вірус Бундібугіо, один із видів вірусу Ебола. ВООЗ також наводить дані про 2 881 одужання, що збігаються з урядовими показниками.

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За 21 день до 3 листопада ВООЗ зареєструвала 1 463 нові підтверджені випадки: 710 — в Ітурі та 640 — у Північному Ківу. Це може свідчити, що зміна активного осередку є нещодавньою. Передача інфекції загалом залишається високою: за цей період випадки виявляли у 51 із 67 зон охорони здоров’я.

Роботу медиків ускладнюють напади

Північне Ківу — прикордонна з Руандою та Угандою провінція, де діють озброєні угруповання. Поліція міста Бені заявила, що в ніч проти 7 листопада озброєні люди намагалися підпалити центр лікування Еболи, яким керує організація «Лікарі без кордонів». На місці, за даними поліції, знайшли пляшки з бензином.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус 7 листопада попередив, що напади на медичні заклади в Північному Ківу підривають заходи з протидії спалаху. Водночас уряд ДР Конго повідомив, що у 25 із 58 уражених зон охорони здоров’я не реєстрували нових випадків щонайменше 21 день.

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