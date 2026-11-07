У Берліні уряд Ємену закликав Німеччину та європейських партнерів надати термінову політичну й економічну підтримку для протидії хуситам, відновлення державних інституцій і захисту міжнародного судноплавства. Про серію зустрічей міністерки закордонних справ і у справах емігрантів Ємену Афрах Аль-Зуби з німецькими посадовцями, депутатами, дипломатами та експертами повідомляє Asharq Al-Awsat.

Зустрічі в Берліні

На круглому столі Фонду Кербера в межах Berlin Political Breakfast Аль-Зуба заявила, що міжнародне толерування порушень з боку хуситів, на її думку, дало угрупованню змогу розширити дестабілізаційну діяльність за межі Ємену. Вона пов’язала нинішню ескалацію зі збройним захопленням хуситами столиці Сани у вересні 2014 року та вказала на загрозу судноплавству в Баб-ель-Мандебській протоці.

Під час іншої дискусії, організованої Фондом Конрада Аденауера, міністерка заявила, що загроза з боку хуситів поширюється на регіональну безпеку й міжнародне судноплавство. Вона також стверджувала, що угруповання координує дії з терористичними групами на Африканському Розі, зокрема із сомалійським угрупованням «Аш-Шабаб».

Аль-Зуба пов’язала відмову хуситів від мирних зусиль і спроби встановити контроль над Баб-ель-Мандебською протокою з початком операції «Фаджр Ємен». За її словами, операція має на меті відновити державні інституції та захистити морські маршрути міжнародної торгівлі.

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Безпека на морі та ситуація в Таїзі

Міністерка закликала Німеччину та європейських партнерів підтримати єменську берегову охорону й системи морського прикордонного нагляду. За її словами, це могло б посилити протидію контрабанді іранської зброї та військових технологій хуситам.

Окремою темою переговорів стала гуманітарна ситуація в Таїзі. Аль-Зуба заявила про обмеження доступу продовольства, ліків та інших необхідних товарів до міста, закриття медичних закладів і перешкоджання евакуації пацієнтів та поранених цивільних безпечними коридорами. Вона назвала такі дії колективним покаранням цивільного населення.

На зустрічі з головою комітету Бундестагу із закордонних справ Арміном Лашетом міністерка також розповіла про роботу міжнародно визнаного уряду Ємену з тимчасової столиці Адена. За даними єменських державних медіа, Лашет висловив занепокоєння порушеннями прав людини з боку хуситів, зокрема вербуванням дітей, і наголосив, що атаки на судноплавство в Червоному морі загрожують економічній безпеці країн ЄС та світу.

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