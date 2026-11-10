Уряд Естонії схвалив законопроєкт про цілодобові аптечні автомати — ERR News

Уряд Естонії схвалив законопроєкт про внесення змін до Закону про лікарські засоби, який, серед іншого, дозволить аптекам встановлювати автомати для видачі рецептурних і безрецептурних препаратів цілодобово. Законопроєкт ще має розглянути парламент країни — Рійґікоґу.

Як повідомляє ERR News, нині в Естонії працюють лише три аптеки, відкриті 24 години на добу. Радниця Міністерства соціальних справ із питань організації охорони здоров’я Марі Амос заявила, що через відсутність можливості придбати ліки ввечері люди з незначними проблемами зі здоров’ям можуть їхати до Таллінна чи Тарту або звертатися до відділень невідкладної допомоги.

Консультація через відеозв’язок

За запропонованими правилами, перед купівлею препаратів через аптечний автомат консультація фармацевта буде обов’язковою. Її надаватимуть через відеозв’язок у будь-який час доби. За словами Амос, працівник дистанційно обслуговуватиме один або кілька таких автоматів.

Проєкт також передбачає обмеження для операторів. Один оператор аптеки зможе встановити не більш як 10 автоматів. У населених пунктах із населенням менш як 4 тисячі осіб автомат має розташовуватися щонайменше за кілометр від аптеки іншого оператора.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Побоювання сільських аптек

Голова Естонської асоціації аптек, якими володіють фармацевти, Лі Роотслане застерегла, що автомати можуть посилити проблеми малих аптек у сільській місцевості. Вона наголосила, що фармацевти не лише продають медикаменти, а й проводять вакцинацію, вимірюють показники здоров’я та видають тести для домашнього скринінгу на рак шийки матки.

Роотслане вважає, що закриття невеликої аптеки через конкуренцію з автоматом може залишити громаду без аптечних послуг, якщо згодом робота самого автомата виявиться нерентабельною. Водночас вона зазначила, що у великих містах такі пристрої могли б подовжити роботу аптек до вечора.

У Міністерстві соціальних справ не вважають автомати головною загрозою для сільських аптек, оскільки їхня життєздатність залежить передусім від кількості постійних клієнтів. Там також звернули увагу на значні витрати на встановлення обладнання. Якщо закон ухвалять, положення щодо аптечних автоматів набудуть чинності 1 березня 2027 року.

Читай нас у