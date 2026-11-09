Уряд Естонії відхилив три проєкти щодо зниження паливних акцизів — ERR News

Уряд Естонії 28 жовтня вирішив не підтримувати три законопроєкти опозиції щодо зниження акцизів на пальне. Міністерство фінансів країни вважає, що такі заходи суттєво зменшать бюджетні надходження, але лише обмежено вплинуть на ціни на автозаправках, повідомляє ERR News.

Оцінка втрат бюджету

Наймасштабніший проєкт подала парламентська група EKRE. Він передбачав зниження акцизів на бензин, дизельне паливо, газ і паливо для опалення до мінімально дозволених у ЄС ставок, а також установлення 9-відсоткової ставки ПДВ для підакцизних видів пального.

За оцінкою Мінфіну, реалізація цієї ініціативи скоротила б доходи державного бюджету на 292,1 млн євро у 2027 році. Якщо знижені ставки діяли б до кінця 2030 року, сукупні втрати могли б сягнути 1,436 млрд євро.

Ще два законопроєкти, подані парламентською групою Isamaa та Соціал-демократичною партією разом із кількома депутатами, пропонували на шість місяців знизити акциз на дизельне паливо до мінімального рівня ЄС — 330 євро за 1 тис. літрів. Міністерство оцінило втрати бюджету від такого кроку у 51,6 млн євро: 14,9 млн євро у 2026 році та 36,7 млн євро у 2027-му.

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Вплив на ціни та позиція уряду

Міністерство фінансів розрахувало, що зниження дизельного акцизу до 330 євро за 1 тис. літрів могло б здешевити пальне приблизно на 0,085 євро за літр. За його оцінкою, до споживачів дійшло б близько 70% потенційної вигоди від податкового зменшення.

Міністр фінансів Юрген Лігі навів приклад Латвії, де після тимчасового зниження акцизу на дизельне пальне у квітні його роздрібна ціна скоротилася в середньому на 0,0495 євро за літр за максимально можливого зниження на 0,086 євро. За даними латвійського органу з питань конкуренції, споживачі отримали близько 58% потенційного ефекту.

Лігі також заявив, що подорожчання пального цього року насамперед пов'язане зі скороченням пропозиції через конфлікт в Ормузькій протоці. На його думку, стимулювання попиту через податкові знижки не розв'яже проблему. Міністерство пропонує замість широкого скорочення акцизів спрямовувати обмежені бюджетні ресурси на адресну підтримку найбільш уразливих домогосподарств і секторів економіки.

Мінфін також вказав на юридичні й технічні недоліки проєкту EKRE: у ньому немає повного формулювання запропонованих законодавчих змін та оцінки впливу. Відомство зазначило, що знижена ставка ПДВ на пальне, за винятком природного газу, суперечила б директивам ЄС. Зниження ПДВ лише на природний газ, за оцінкою міністерства, зменшило б щорічні податкові надходження приблизно на 11 млн євро.

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